Küresel piyasalarda tansiyon düştü: Altın ve gümüş yükselişte
Küresel piyasalarda gerilimin azalmasıyla altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. İran kaynaklı jeopolitik risklerde diplomatik çözüm arayışlarının öne çıkması, yatırımcıların güvenli liman talebini canlandırdı. Altın ile birlikte gümüş fiyatları da yeni güne yukarı yönlü hareketle başladı.
Haftanın dördüncü işlem gününe yükselişle başlayan altın, hem ons hem de gram fiyatlarında dikkat çeken seviyelere ulaştı.
Günün ilk saatlerinde gram altın 6 bin 935 TL seviyesinden açılış yaparken, ons altın 4 bin 820 dolar bandında işlem gördü. Sabah saatleri itibarıyla yukarı yönlü hareketin devam etmesiyle birlikte gram altın 6 bin 942,93 TL’ye, ons altın ise 4 bin 825,28 dolara yükseldi.
Gümüş de yükseldi
Altın ile birlikte gümüş fiyatları da yeni güne yukarı yönlü hareketle başladı. Gri metal yüzde 1,9'luk yükselişle 80,4 dolar seviyesinde işlem görüyor