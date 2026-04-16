Küresel piyasalarda tansiyon düştü: Altın ve gümüş yükselişte

Haftanın dördüncü işlem gününe yükselişle başlayan altın, hem ons hem de gram fiyatlarında dikkat çeken seviyelere ulaştı.

Günün ilk saatlerinde gram altın 6 bin 935 TL seviyesinden açılış yaparken, ons altın 4 bin 820 dolar bandında işlem gördü. Sabah saatleri itibarıyla yukarı yönlü hareketin devam etmesiyle birlikte gram altın 6 bin 942,93 TL’ye, ons altın ise 4 bin 825,28 dolara yükseldi.

Gümüş de yükseldi

Altın ile birlikte gümüş fiyatları da yeni güne yukarı yönlü hareketle başladı. Gri metal yüzde 1,9'luk yükselişle 80,4 dolar seviyesinde işlem görüyor