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Kuyumcular uyarıyor: Sahte altına dikkat! Altında beklentiler ne yönde?

Kahramanmaraş’ta kuyumcular, güvenli yatırım limanı olan ve rekor üstüne rekor kıran altında, sahteciliğe karşı vatandaşları uyardı.

Haber Merkezi
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Kuyumcular uyarıyor: Sahte altına dikkat! Altında beklentiler ne yönde?
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Değeri her geçen gün artan, rekor üstüne rekor kıran ve yatırımcı vatandaşların güvenli limanı olan altında sahtecilik olayları da dikkat çekmeye başladı. Sahte veya başka maddelerle karıştırılarak değeri düşük üretim yapılarak el altından ucuza piyasaya sürülmeye çalışılan altınlarla ilgili kuyumcular vatandaşları uyardı. Kuyumcular, özellikle gram, çeyrek, yarım ve tam altın alırken, altından çıkan tiz sesin önemli olduğunu vurgulayarak dikkat edilmesini istedi.

"Altınların kuyumculardan alınmalı"

Elden ele dolaşan altınlardan uzak durulması gerektiğine değinen kuyumculardan Yaşar Korkut, "Kuyumcudan alırlarsa sahte altın diye bir şey olmaz. Elden ele dolaşan altınlardan almayacaklar, piyasada alınan altınların hepsinin kuyumcudan alınması lazım. Altın her geçen gün yükseliyor ama yükselmesinin sebepleri de ortada zaten. Yıl sonuna kadar 4 bin, 4 bin 500’e kadar bir beklenti var ama tam olarak ne olur onu şuanda kimse bilemez" dedi.

"Yükselişin biraz daha devam edeceğini bekliyoruz"

Vatandaşların yatırım yapmaları için tavsiyelerde bulunan kuyumculardan Salim Karcı ise "Yatırım için bilezik, Cumhuriyet altını alabilirler. Vatandaşların yatırıma yönelmeleri lazım. Yükselişin biraz daha devam edeceğini bekliyoruz. Kısa da az biraz düşebilir ama tekrardan yükseliş devam edecek" diye konuştu.

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