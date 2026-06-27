Kuyumculuk sektörü ihracat şampiyonu Ahlatcı, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) 33. Olağan Genel Kurulu ile ‘İhracatın Şampiyonları’ ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve üst düzey katılımla 26 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

27 sektör 61 ihracatçı birliği çatısı altında faaliyet gösteren 140 bin ihracatçı firma tarafından 2025 yılında gerçekleştirilen 395,9 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatına en yüksek katkıyı sunan ilk 10 firmaya ödülleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildi. Törende ödülünü almak üzere Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı hazır bulundu.

İhracat şampiyonluğu iki ödülle taçlandırıldı

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, 2025 yılı kuyumculuk sektörü ihracat şampiyonluğu ödülünü Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan, Türkiye mal ihracatı sıralamasında 10'uncu olan Ahlatcı Holding adına ödülünü ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı.

“Lokomotif bir güç olmaya devam edeceğiz”

Törenden sonra soruları yanıtlayan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, “bu sene hem mücevher sektörü hemde Türkiye tüm ihracatında ilk ondaki başarımızdan dolayı 2 ödüle layık görülmekten büyük bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Özellike de ödülümüzü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden almak oldukça anlamlıdır. Her zaman olduğu gibi hız kesmeden işimizin başında üretmeye ülke ekonomisine ve ihracatına lokomotif bir güç olmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın rakamlarla altını çizdiği noktalar çok önemli. Ahlatcı Holding bünyesindeki tüm şirketlerimizle ihracatta ürün çeşitliliğimizi arttırarak uluslararası piyasalarda küresel rekabette hep bir adım önde olmamız gerektiğini çok iyi biliyor bu hedef için çalışıyoruz.”

“Ödülü sayın Cumhurbaşkanımızdan almak çok gurur verici”

Her yıl ihracat rekorları kıran “Ahlatcı” markasının, ilkeli bir duruş ve kazan kazan anlayışı sayesinde oluşturulduğunu belirten Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki ihracat hedefleri doğrultusunda, bizlerden esirgemediği desteklerinden aldığımız moral ve güçle Ahlatcı Holding Türkiye’nin gerek iç pazar gerekse küresel pazarlardaki aktif rolünü oynamaya devam edecektir. Mücevher sektörü ihracat şampiyonu olmak bizler için çok önemli bir moral gücü. Özellikle bu ödülü Sayın Cumhurbaşkanımızdan almak çok gurur verici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“İhracatçıyı sınırları aşan stratejik bir güç olarak görüyoruz”

Ekonominin lokomotifinin her zaman üretim ve ihracat olması gerektiğinin altını çizen ve TİM Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Gültepe şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bugün ülkelerin ekonomik gücü sadece sahip oldukları kaynaklarla değil, ürettiklerini dünyaya satabilme kapasiteleriyle de ölçülüyor. Bu anlamda baktığımızda ihracat yatırımdır, üretimdir, istihdamdır ve elbette dövizdir. İhracat ekonomik bağımsızlığın en güçlü teminatıdır. Özetle, ekonominin müdafaa sathı fabrikalardır. O fabrikalar ki jeopolitik gücün, istikrarın, geleceğe güvenin en önemli kaleleridir. Dolayısıyla biz ihracatçıyı sadece üretip satan değil, Türkiye'nin geleceğine yatırım yapan, sınırları aşan stratejik bir güç olarak görüyoruz.”

“Türkiye olarak ihracatımızı artırmayı başardık”

Ticaret Bakanı Bolat yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin çok sayıda küresel ve bölgesel olumsuzluğa rağmen ekonomisini 23 yılda dolar bazında 6 kat büyüttüğünü, mal ve hizmet ihracatını ise 8 kat artırarak 400 milyar dolar sınırına ulaştırdığının altını çizdi. “Gelecek hafta dış ticarette 2026'nın ilk yarısının karnesi ortaya çıkacak. Memnuniyetle ifade ediyoruz ki yarı yılın ilk aylarında bölgemizdeki sıcak savaşlara, emtia piyasalarındaki büyük oynaklıklara ve artan ithalat hacmine rağmen Türkiye olarak ihracatımızı artırmayı başardık.”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir haftada yapıyoruz”

Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının 2002 yılında 10 milyar dolar olan 2025 yılında 112 milyar dolara yükseldiğini, yıllıklandırılmış orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayi ürünleri ihracatının ise 114,4 milyar doları bulduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıllık 248 milyon dolar savunma ihracatında aylık 992 milyon dolar ihracat yapan seviyeye geldik. Bir yılda yaptığımız ihracatı artık bir haftada yapıyoruz. İhracatın şampiyonları ödülüne layık görülen firmalarımızı ve iş insanlarımızı tekrar tebrik ediyorum." dedi.