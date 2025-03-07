Londra'daki kasalardan ABD'ye altın çıkışı yavaşladı

Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA), sevkiyatları çeken fiyat dalgalanmalarının azalmasıyla birlikte Londra'daki kasalarda depolanan altının ABD'ye çıkışının şubat ayında yavaşladığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya ithalat tarifeleri uygulama sözü verdiği kasım ayının sonlarından bu yana Comex altın stoklarına 64,5 milyar dolar değerinde külçe teslim edilerek yüzde 126 artışla rekor seviyeye ulaştı ve bu ABD'nin 4-1,5 yıllık toplam tüketimine eşit oldu.

Comex stoklarına giriş son haftalarda önemli ölçüde yavaşladı ve ABD altın vadeli işlemleri GCcv1 ile Londra spot fiyatları XAU= arasındaki prim normal seviyesine döndü.

ABD'ye en çok altın Londra'dan gönderildi

LBMA, şubat ayı sonunda Londra kasalarında depolanan altın miktarının aylık yüzde 0,7 düşüşle son beş yılın en düşük seviyesi olan 8.477 tona gerilediğini ve 772,5 milyar dolar değerinde olduğunu açıkladı. Ocak ayında Londra'daki stoklar yüzde 1,7 oranında düşmüştü.

Son aylarda ABD'ye yapılan arz, dünyanın en büyük tezgâh üstü (OTC) altın ticaret merkezi olan Londra'dan, İsviçre'den ve diğer büyük merkezlerden geldi.

Londra'daki bu hareketlilik, LBMA'nın denetlediği OTC piyasasındaki likiditeyi azalttı ve Londra külçe altın piyasası oyuncuları arasında, külçelerini İngiltere Merkez Bankası'nın kasalarında saklayan merkez bankalarından altın ödünç alma yarışına yol açtı.

Piyasa dinamikleri bir nebze hafifledi

LBMA, “İngiltere Merkez Bankası'ndaki stoklar ocak ayındakine benzer bir hızla azalırken, Londra'nın ticari kasalarındaki altın stokları aslında arttı. Bu durum altının BoE'den Loco London sistemine geçtiğinin altını çiziyor ama aynı zamanda geçtiğimiz aylarda altının New York'a gitmesine yol açan piyasa dinamiklerinin bir nebze hafiflediğini gösteriyor” dedi.

Londra'daki kasalardan ABD'ye gümüş çıkışı da şubat ayında yavaşladı. Ocak ayına kıyasla yüzde 4,5 azalarak 22.462 tona gerileyen varlıklar, LBMA verilerine göre 2016 ortasından bu yana görülen en düşük seviyeye indi ve 22,5 milyar dolar değerinde gerçekleşti.

Ocak ayında gümüş varlıkları yüzde 8,6 oranında düşmüştü.