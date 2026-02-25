Marj farkı daralıyor, altın talebi canlı kalıyor

İç piyasadaki yatırımcı eğilimlerini değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, son dönemde özellikle büyük yatırımcıların ellerindeki dolarları satıp altına yöneldiğini belirtti. Geçen yıl dolarda kalarak altın karşısında ciddi bir getiri kaybı yaşayanların, "zararın neresinden dönülse kardır" düşüncesiyle bu yıl strateji değiştirerek altına geçiş yaptığını vurguladı. Küçük tasarruf sahiplerinin ise miktar olarak 20-50 gram gibi düşük ama adet bazında oldukça yoğun bir alım talebi oluşturduğunu belirtti.

İç ve dış piyasa arasındaki "marj" farkı

Türkiye’deki altın fiyatları ile dünya piyasaları arasındaki kilogram bazındaki fiyat farkına (marj) dikkat çeken Yıldırımtürk, bu farkın geçtiğimiz günlerde 10 bin dolara kadar tırmandığını ancak şimdilerde 5.500 ile 7.000 dolar arasında dengelendiğini belirtti. İthalata getirilen kotaların döviz çıkışını engellemekte yetersiz kaldığını, aksine bu durumun fiyatları suni şekilde yükselterek talebi daha da tetiklediğini vurguladı.

Vade sonları ve kısa vadeli beklentiler

Yıldırımtürk, içinde bulunduğumuz hafta altın piyasasında kontratlı işlemlerin vade sonlarının gelmesi nedeniyle fiyatların yukarı yönlü baskılanabileceğini belirtti. Ocak ayında benzer bir süreçle fiyatların 5.600-5.700 dolar seviyelerine kadar çıktığını hatırlatan Yıldırımtürk, önümüzdeki hafta itibariyle yaşanabilecek olası bir teknik düzeltmede ons altının 5.000 dolara gerileyebileceğini ancak fiyatların bu seviyenin altında kalıcı olmasını beklemediğini vurguladı.