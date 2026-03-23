Mehmet Ali Yıldırımtürk anlattı: Altında düşüş alım fırsatı mı?

Altın fiyatları yeni haftaya sert düşüşlerle başladı. Savaş ortamında altındaki düşüş yatırımcıların radarında yer alırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk fiyatlardaki seyri yorumladı.

Altındaki yükseliş ve düşüşlerin son dönemde hızlı olduğuna işaret eden Yıldırımtürk, bu seviyelerden de yukarı yönlü hamlelerin gelebileceğin belirtti. Bu dönemdeki düşüşlerin “ihtiyaçtan” satış olduğuna dikkat çeken Yıldırımtürk, küresel ve yerelde finansal piyasalardaki oynaklığın altında satışa yönelmeye yol açtığını söylerken, bu seviyelerin de alım fırsatı yarattığını ancak bu alımların da kademeli olması gerektiğini vurguladı.

Enerji fiyatlarındaki yükselişi enflasyonist baskıya yol açtığını bunun da altında yükselişe yol açabileceğini ancak küresel merkez bankalarının faiz artırımlarına yöneleceğini bunun da yine altında aşağı yönlü baskı oluşturarak fiyatlarda sıkışmaya yol açabileceğini vurgulayan Mehmet Ali Yıldırımtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ons altında yıla başlarken görünen 6000 bin dolar beklentileri korunuyor. 5400 dolar seviyelerine gelen altında yıl sonuna daha çok var. Yaz sonunda yeniden bir yükseliş seyri beklentisi korunuyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde savaşın getirdiği savunma finansmanı ihtiyacı satışlara neden oluyor. Dolardaki güçlenmenin altındaki düşüşe neden olduğu belirtilse de Euro/dolar paritesi ile ons altın fiyatlarına bakıldığında dolar o kadar da güçlenmiş görünmüyor. Trump’ın savaştaki hedefi Çin, bu durum para birimlerinde bir değişime de yol açıyor. Diğer yandan da Trump’ın ara seçimlerde azli de söz konusu olabilir. Tüm bu tabloya bakıldığında altın, güvenli liman konumunu koruyor.”

Ayrıca savaş ortamında küresel ekonominin etkileriyle Türkiye’de de enflasyon baskısının artacağına işaret eden Yıldırımtürk, yurt içinde de yatırımcıların bu baskı nedeniyle altına yöneliminin alım yönünde olduğuna ancak satışların da ihtiyaç dahilinde olduğuna işaret etti.