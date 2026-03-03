Mehmet Ali Yıldırımtürk değerlendirdi: Gümüşte sert düşüş! Altında savaş rallisi bitti mi?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Altın fiyatları, 2025 yılında yaşanan yüksek artış sonrasında 2026’da da ralliye devam ederken, hafta sonu başlayan ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalarla yeniden yükselişin güçleneceği beklentisi kısa sürdü.

Haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü güçlenen altın fiyatları, gün sonunda yeniden negatif bir görünüme bürünürken, Salı günü itibarıyla düşüşe yöneldi.

Ons altın yüzde 1’in üzerinde düşüşle 5.277 dolar seviyesinden işlem görürken, yurt içinde de gram altın 7.500 TL seviyelerinde işlem görüyor. Gümüşte düşüş ise altından daha hızlı olurken, yüzde 6’nın üzerinde geri değer kaybıyla 84 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Ralli bitti mi?

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk ekonomim.com’a özel açıklamasında, çatışmaların etkisiyle yaşanan yükselişin aslında gerilimle başladığını ve gerçekleşmelerle dün sona geldiğini belirtti. Dün gün sonundaki ivme kaybının da özellikle Kapalı Çarşı’da ay sonu nakit ihtiyacına yönelik olduğuna işaret etti.

Küreseldeki fiyatlamaların her savaş ya da çatışmada olduğu gibi ilk ateşin açılması sonrasında düşüş yönlü olduğunu hatırlatan Yıldırımtürk, yeni gelişmelerin ise yakından izlendiğini ve oluşan her gerginlikle yeniden yükselişlerin görüleceğini belirtti.

“Sistem sorgulanıyor”

Ayrıca bu savaşın dinamiklerinin yanında dünyada yeni bir dönemin eşiğinde olunduğuna dikkat çeken ünlü uzman, dünyada para sisteminin sorgulandığına vurgu yaptı.

Bu da akıllara ekonomim.com’un Ekonominin Ufuk Turu’26 zirvesinde Bakan Şimşek’in yaptığı Gramsci’nin “eski dünya düzeni yıkıldı, yeni düzen doğum sancıları çekiyor” söylemini getirdi. Ayrıca aynı şekilde dün de MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir de Orta Doğu’daki çatışmaların geçici bir kriz olmadığını belirterek, "Uluslararası kurallar tekrar yeniden yazılıyor. Ben bunu şöyle özetliyorum kendimce. Eski dünya düzeni yıkıldı ama yeni dünya düzeni henüz kurulmadı." ifadelerini kullanmıştı.

Enflasyon ve faiz indirimleri

Öte yandan, petrol fiyatlarında bugün yüzde 5’i aşan yükselişle ve devamında da Hürmüz Boğazı’ndaki yaşanabilecek gelişmelerle küresel ekonomide ve yurt içinde enflasyonda yaşanacak yükselişlerin, özellikle Avrupa ve Türkiye’de faiz indirim süreçlerine etkisine işaret eden Yıldırımtürk, bunun da altına yönelimi canlı tutacağına dikkat çekti.

Savaşın, dünya sathına vekaleten de olsa yayılma ihtimalinin de canlı olduğunu, görülen düşüşlerin kâr realizasyonu da olduğuna dikkat çekti.

Gümüşte farklı dinamikler

Mehmet Ali Yıldırımtürk, gümüşteki sert düşüşü ise şu şekilde açıkladı:

“Gümüşü, altınla yükselir ancak altından sert düşer. Ayrıca gümüşteki endüstriyel kullanım alanında da maliyetlerin artışıyla daralmalar yaşanıyor. Alternatif metallere yönelim de gümüşte düşüşü tetikliyor.”