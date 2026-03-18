Mehmet Ali Yıldırımtürk’ten altın analizi: Savaş, likidite ve yeni hedefler

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altının geleneksel olarak savaş beklentisiyle yükseldiğini ancak savaş fiilen başladıktan sonra gerileme eğilimine girdiğini belirtti. Bu durumu iki temel nedene bağlayan Yıldırımtürk, savaşan ülkelerin silah alımı için rezervlerini satmasının ve halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamak adına altına yönelmesinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Ayrıca Yıldırımtürk'e göre, küresel fonların ve büyük yatırımcıların diğer yatırım araçlarındaki pozisyonlarını korumak veya azalan teminatlarını tamamlamak için en likit varlık olan altın ve gümüşü satmaları da fiyatlardaki geri çekilmenin arkasındaki teknik gerekçeler arasında yer alıyor.

Petrol fiyatları ve Merkez Bankası baskısı

Piyasalardaki hareketliliğin bir diğer önemli aktörünün yükselen petrol fiyatları olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, petrolün yükselmesiyle dünya genelinde enflasyonist ortamın artacağı beklentisinin, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) gibi kurumların faiz indirimlerini rafa kaldırmasına neden olduğunu söyledi. Bu durum altın üzerinde bir baskı oluştursa da Yıldırımtürk, küresel para sistemine olan güvenin azalmasının altını temelden desteklemeye devam ettiğini vurguladı. Ons altının 5.000 dolar seviyesinin altında kalıcı olamayacağını öngören Yıldırımtürk, önümüzdeki aylar itibariyle, muhtemelen sene ortasına doğru 5.500 dolar seviyelerinin tekrar test edilebileceğini belirtti.

Yurt içi piyasada nakit sıkışıklığı ve gram altın öngörüsü

Yurt içi piyasada yaşanan nakit sıkışıklığına dikkat çeken Yıldırımtürk, Merkez Bankası’nın piyasadan para çekmek anlamına gelen yaklaşık 25 milyar dolarlık bir döviz satışı gerçekleştirdiğini ifade etti. Yıldırımtürk, faizlerin yükselmesiyle birleşen bu likidite daralmasının ve altın fiyatlarının yüksekliğinin; takı ve mücevher satışlarını düşürdüğünü, pek çok atölyenin kapanma eğilimine girmesine yol açtığını vurguladı Buna rağmen, bireysel yatırımcıların küçük montanlı alımlarının piyasada dengeli bir seyrin korunmasını sağladığını belirten Yıldırımtürk, gram altın için 7.100 TL seviyelerinin altının zayıf bir ihtimal olduğunu, yılın devamında ise 8.000 TL’ye doğru bir hareketlenme beklediğini söyledi.

Türkiye için 'Yeni Dubai' fırsatı

Yıldırımtürk, jeopolitik gerilimlerin Dubai'nin altın ticareti ve finans merkezi olma özelliğini sarstığını belirtti. Dubai’deki sermayenin güven kaybı nedeniyle çıkış arayışında olduğunu vurgulayan Yıldırımtürk, bu durumun Türkiye için stratejik bir fırsat penceresi açabileceğini söyledi. Türkiye’nin bu işlemlere ev sahipliği yapabilecek kapasitede olduğunu ancak ihracattaki kota gibi engellerin aşılması gerektiğini ifade eden Yıldırımtürk, bölgedeki savaş halinin Dubai'de daha fazla yıpranmaya yol açması durumunda Türkiye'nin sektörde Dubai'nin yerini alabileceği değerlendirmesinde bulundu.