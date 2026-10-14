Mehmet Ali Yıldırımtürk’ten ezber bozan tahmin: Gram altında yıl sonu hedefi 10.000 TL

Piyasadaki son gelişmeleri aktaran Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altının mevcut durumda TL bazında 6.650 TL seviyelerinden işlem gördüğünü, gün içinde 6.620 TL ile 6.700 TL bandında hareket ettiğini belirtti. Açıklanacak enflasyon verileri ve ons altının 4.200 dolar barajını aşması halinde kısa vadede 6.700 - 6.750 TL seviyelerinin test edilebileceğini ifade eden Yıldırımtürk, yıl sonu dolar/TL beklentisinin 52 - 53 TL seviyelerinde olmasının iç piyasada çarpan etkisi yaratacağını vurguladı. Yıldırımtürk, ons altındaki yükseliş ivmesiyle birleştiğinde gram altının yıl sonu itibarıyla 10.000 TL seviyelerine yaklaşmasını beklediğini kaydetti.

Ons altında baskılara rağmen hedef 5.000 dolar

Küresel tarafta ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin %5.20 - %5.35 bandına çıkması, 30 yıllıkların %5.75’i görmesi ve dolar endeksinin 102 seviyesine yükselmesinin altın fiyatları üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu dile getiren Yıldırımtürk, buna rağmen piyasanın güçlü durduğunu söyledi. Özellikle Çin Merkez Bankası’nın son 8 ayda 1.000 ton altın topladığına ve ETF alımlarının sürdüğüne dikkat çeken uzman isim, ons altında 4.000 dolar seviyesinin son derece güçlü bir destek oluşturduğunu aktardı. Olası yükselişlerde sırasıyla 4.400, 4.500 ve 4.700 dolar dirençlerinin izleneceğini belirten Yıldırımtürk, orta ve uzun vadeli nihai hedefin 5.000 dolar seviyesi olduğunu dile getirdi.

Kapalıçarşı’da fon etkisi ve fiziki altın talebi

İç piyasa ve Kapalıçarşı’daki hareketliliği değerlendiren Yıldırımtürk, son dönemdeki fon krizinin çarşıda durgunluğa ve ihtiyaç kaynaklı altın satışlarının bir tık öne çıkmasına neden olduğunu belirtti. Buna karşın birikim sahiplerinin ve bankalardaki kaydi altınlarını fiziki altına dönüştürmek isteyenlerin talebinin devam ettiğini söyleyen Yıldırımtürk, özellikle Anadolu’dan gelen fiziki altın talebinin canlı olduğunu ve iç piyasa ile dış piyasa arasında kilogram bazında 800 dolarlık bir artı prim oluştuğunu ifade etti.

Brent petrolde 100 doların altı zor, gümüşte sakin seyir

Petrol ve gümüşe de değinen Yıldırımtürk, Orta Doğu’daki jeopolitik riskler, Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik aksamalar ve yaklaşan kış mevsimi tüketimi nedeniyle Brent petrol fiyatlarında 100 doların altının pek mümkün görünmediğini belirtti. Petrolde 120 dolar beklentisinin şimdilik ertelenmiş göründüğünü ancak konjonktüre bağlı olarak bu seviyenin de gündeme gelebileceğini ifade etti. Gümüş tarafında ise endüstriyel metal talebinin zayıfladığını ve ons fiyatının 60 dolar seviyelerinde sakin seyrettiğini, altın kadar güçlü bir talep görmediğini sözlerine ekledi.