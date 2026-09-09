Mehmet Ali Yıldırımtürk’ten yıl sonu altın analizi: Gram altın 10 bin TL’yi aşacak mı?

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Yıla Venezuela gelişmeleriyle 5.600 dolar seviyesine yaklaşarak hızlı giren ons altını değerlendiren Mehmet Ali Yıldırımtürk, şubat sonundaki İran-İsrail-ABD gerilimi ve ardından gelen mühimmat alımları nedeniyle fiyatta kar satışları yaşandığını belirtti. Yaz aylarındaki tatil rehavetinin ve Fed faiz beklentilerinin fiyatı baskıladığını ifade eden Yıldırımtürk, buna rağmen altındaki genel yükseliş trendinin korunduğunu vurguladı.

Doların küresel gücünü yitirmesiyle başta Çin, Polonya, Özbekistan ve Kazakistan merkez bankalarının tahvillerden çıkıp altına yöneldiğine dikkat çeken Yıldırımtürk, Hollanda'nın ABD'deki altınlarını transfer etme sürecinin de piyasaya hareket getirdiğini söyledi. Yıldırımtürk; kasım ayındaki ABD seçimleri, Trump belirsizliği ve petrol fiyatlarındaki yüksek seyrin yaratacağı enflasyonist baskılar sebebiyle ons altının sene sonunda tekrar 5.600 doları görmesinin oldukça güçlü bir ihtimal olduğunu belirtti.

Gram altın yıl sonunda ne olur?

Yurt içi piyasaları yorumlayan Mehmet Ali Yıldırımtürk, Orta Vadeli Program (OVP) yıl sonu dolar/TL tahminini 51 TL’ye çıkarsa da piyasadaki genel beklentinin 54-55 TL seviyesinde olduğunu hatırlattı. Yıldırımtürk, bu kur artışı ve ons altındaki yükseliş beklentisi birleştiğinde, şu an 6.850-6.900 TL bandında olan 24 ayar gram altının yıl sonunda 10.000 TL ila 10.500 TL seviyelerine ulaşmasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

Yüksek mevduat faizlerinin (%60-65) içeride yarattığı likidite sıkışıklığı nedeniyle yurt içi altın fiyatının dış piyasanın 1.000 dolar altında (iskontolu) seyrettiğini belirten ünlü uzman, vatandaşların nakit veya konut almak için altın sattığını, ancak konutunu satanların dahi elde ettikleri parayı faiz yerine tekrar altına yatırarak dengeli bir alım-satım hacmi oluşturduğunu aktardı.

Kuyumculuk sektöründe kota sıkıntısı: Yıldırımtürk'ten "kotayı kaldırın" çağrısı

Ağustos 2023’te getirilen altın ithalatı kotasının kuyumculuk sektörüne çok ağır bir darbe vurduğunu söyleyen Mehmet Ali Yıldırımtürk, üretici atölyelerin yaklaşık %30'unun bu süreçte kapandığını, istihdam ve katma değerli ihracatın büyük zarar gördüğünü belirtti. Düğün sezonunda dahi perakende tarafında beklenen hareketliliğin yaşanmadığını ve stoklar dolu olduğu için mağazalar yeni ürün talep etmediğini dile getirdi.

Yıldırımtürk, piyasanın tekrar dengelenmesi için ithalat kotasının acilen kaldırılması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer kota kaldırılmaz ve olası bir erken seçim beklentisi veya faiz indirimi ile piyasaya sürülecek likidite altına kayarsa, iç-dış piyasa makası yeniden 1.000 ila 3.000 dolar seviyelerine kadar açılabilir." uyarısında bulundu.

Gümüşte sanayi durgunluğu sessizliği

Gümüş piyasasına da değinen Mehmet Ali Yıldırımtürk, gümüş onsunun 65 dolardan 67 dolar seviyesine yükselmesine rağmen küresel sanayi talebindeki durgunluk sebebiyle altın kadar agresif bir seyir izlemediğini belirtti. İç piyasada gümüş alım-satımında hareketliliğin tamamen bittiğini vurgulayan Yıldırımtürk, bugünlerde gümüş fiyatı soran bir müşterinin dahi bulunmadığını sözlerine ekledi.