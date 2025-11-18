Merkez bankaları altın alımını artırdı

Goldman Sachs, merkez bankalarının kasım ayında büyük miktarda altın satın aldığını ve bunun rezervleri çeşitlendirme ile jeopolitik ve finansal risklere karşı korunma amacı taşıyan uzun yılları kapsayan bir trendin parçası olduğunu açıkladı.

Banka, eylül ayında 64 tonluk alım yapıldığını, bunun ağustostaki 21 tonluk alımın üç katından fazla olduğunu belirtti.

Goldman, altın fiyatlarının 2026 sonunda 4.900 dolara ulaşacağını öngördü. Özel yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeye devam etmesi halinde fiyatlarda daha fazla artış bekleniyor.

Spot altın pazartesi günü 4.068 dolar seviyesinden işlem gördü. Altın fiyatları yıl başından bu yana yüzde 55 yükseldi. Bu artış, ekonomik ve jeopolitik endişeler, borsa yatırım fonlarına güçlü girişler ve ABD’de beklenen faiz indirimleriyle desteklendi.