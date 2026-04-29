Merkez bankaları altın almaya devam ediyor: Fiyatlardaki yükselişle talep rekor kırdı

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council), tezgâh üstü işlemler (OTC) dahil toplam altın talebinin 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2 artarak 1.231 tona yükseldiğini açıkladı. Altın fiyatlarındaki güçlü yükselişin de etkisiyle çeyreklik talebin toplam değeri yüzde 74 artışla rekor 193 milyar dolara ulaştı.

Külçe ve altın sikke talebi yıllık bazda yüzde 42 artarak 474 ton ile kayıtlardaki en güçlü ikinci çeyrek performansını gösterdi. Raporda, özellikle Asyalı yatırımcıların altın yatırım ürünlerine güçlü talep gösterdiği belirtildi.

Altın destekli ETF'lere girişler ilk çeyrekte 62 ton artış gösterirken, bu artış geçen yılın aynı dönemindeki 230 tonluk güçlü girişlerin altında kaldı. Mart ayında ABD merkezli fonlardan görülen çıkışların bu yavaşlamada etkili olduğu ifade edildi.

Rekor seviyelerdeki altın fiyatlarına rağmen mücevher talebi hacim bazında yıllık yüzde 23 geriledi. Buna karşın harcama tutarı yüzde 31 artarak tüketicilerin altın takıya yönelik olumlu eğilimini koruduğunu gösterdi.

Merkez bankaları ilk çeyrekte net bazda 244 ton altın alımı gerçekleştirdi. Bu rakam yıllık bazda yüzde 3 artışa işaret ederken, çeyrek içinde satış faaliyetlerinde de görünür bir artış yaşandığı kaydedildi.

Teknoloji sektöründe kullanılan altın talebi ise yapay zekâ altyapısına yönelik büyümenin desteğiyle yüzde 1 artarak 82 tona yükseldi.