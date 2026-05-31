Merkez bankaları altında ikiye bölündü: Türkiye satışa döndü!

2026 yılı itibarıyla küresel merkez bankalarının altın rezervlerine yönelik politikaları belirgin şekilde farklılaşırken, tablo “net alıcılar” ve “net satıcılar” olarak ikiye ayrıldı.

Dünya Altın Konseyi verilerine dayanan sıralama, jeopolitik risklerin ve ekonomik baskıların rezerv yönetiminde belirleyici olduğunu ortaya koydu.

Genel eğilim, gelişmekte olan ülkelerin altın biriktirmeye devam ettiği; buna karşılık bazı büyük ekonomilerin ise likidite ve bütçe baskıları nedeniyle satış yaptığı yönünde şekillendi.

Net alıcı ülkeler

Polonya: +20.23 ton

Özbekistan: +16.48 ton

Kazakistan: +6.51 ton

Malezya: +4.98 ton

Çekya: +3.36 ton

Çin: +2.18 ton

Kamboçya: +1.69 ton

Endonezya: +1.51 ton

Sırbistan: +0.99 ton

Filipinler: +0.46 ton

El Salvador: +0.29 ton

Singapur: +0.20 ton

Malta: +0.12 ton

Moğolistan: +0.08 ton

Mısır: +0.06 ton

Katar: +0.02 ton

Net satıcı ülkeler

Meksika: -0.02 ton

Belarus: -0.05 ton

Kırgızistan: -1.07 ton

Bulgaristan: -1.88 ton

Türkiye: -8.08 ton

Rusya: -15.55 ton

Türkiye neden satış tarafında?

Türkiye’nin 2026’da altın rezervlerinde net satış yapması, küresel listede dikkat çeken başlıklardan biri oldu. Verilere göre Türkiye, Rusya’nın ardından en büyük ikinci net satıcı konumuna yerleşti.

Ekonomik uzmanlara göre bu tablo beş ana dinamikle açıklanıyor:

Döviz piyasasında dengeleme ihtiyacı

Lira üzerindeki baskıyı azaltma çabası

İç altın talebinin yönetilmesi ve likidite ihtiyacı

Savaş nedeniyle artan ekonomik baskıları azaltma

Siyasi gelişmeler nedeniyle etkilenen piyasalara müdahale

Bu eğilim, Türkiye’nin altını tamamen bir “stratejik rezerv” olarak değil, aynı zamanda “ekonomik denge aracı” olarak da kullandığını gösteriyor.

Küresel resim: Güvenli liman talebi güçleniyor

Genel görünümde ise özellikle Doğu Avrupa ve Asya merkezli ülkelerin altın alımlarını artırdığı görülüyor. Polonya’nın agresif alımları, NATO’nun doğu kanadındaki güvenlik endişelerinin rezerv politikalarına doğrudan yansıdığını ortaya koyuyor.

Öte yandan Çin ve Orta Asya ülkelerinin istikrarlı alımları, dolar bağımlılığını azaltma stratejisinin devam ettiğine işaret ediyor.