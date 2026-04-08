Merkez bankaları dolardan altına yöneliyor

Küresel merkez bankalarının rezerv yönetiminde ABD dolarından altına doğru gerçekleşen yönelmenin, bir tahminden ziyade somut bir trende dönüştüğü bildirildi.

EBC Financial Group Teknik Analisti Michael Harris tarafından yayımlanan analize göre, BRICS+ ülkelerinin talebi altın piyasasının tamamını şekillendirme potansiyeli taşıyor.

BRICS+ ülkelerinin küresel altın rezervlerindeki payı 2019 yılında yüzde 11,2 seviyesindeyken, günümüzde yüzde 17,4 seviyesine yükseldi. Bu grup bünyesinde Rusya 2 bin 336 ton, Çin 2 bin 298 ton ve Hindistan 880 ton altın bulundururken, Rusya ve Çin ikilisi blokun toplam altın varlıklarının yaklaşık yüzde 74'ünü kontrol ediyor. Analizde, 2020 ile 2024 yılları arasında dünya genelindeki resmi altın alımlarının yüzde 50'den fazlasının BRICS ülkeleri tarafından gerçekleştirildiği vurgulanıyor.

Rezervlerdeki bu yapısal değişimin kırılma noktasını, 2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ABD ve müttefiklerinin yaklaşık 300 milyar dolarlık Rus döviz rezervini dondurması oluşturdu. Bu hamle, merkez bankalarına rezervlerin başka bir ülkenin finansal sisteminde tutulmasının riskli olduğu mesajını verdi. Bu gelişmenin ardından, 2022 öncesinde yıllık ortalama 500 ton civarında olan merkez bankası altın alımları, son üç yılın her birinde bin tonun üzerine çıktı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, ABD dolarının küresel rezervlerdeki payı 1999 yılındaki yüzde 71 seviyesinden 2025 sonu itibarıyla yüzde 57'ye gerileyerek 1994 yılından bu yana en düşük seviyesine indi. Öte yandan, altının resmi rezerv varlıkları içindeki payı 2015 yılında yüzde 10'un altındayken bugün yüzde 23'ün üzerine çıkmış durumda görünüyor.