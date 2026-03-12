Merkez bankalarının altın talebi daha da artabilir

ANZ Research stratejistleri Soni Kumari ve Daniel Hynes'e göre, merkez bankalarının altına yönelik talebinin bu yıl içinde genişleme eğilimi göstereceği belirtildi.

Ocak ayında kaydedilen yüksek altın fiyatları ve piyasalardaki artan oynaklığın alımlar üzerinde bir miktar baskı oluşturmasına rağmen, özellikle altın rezervleri nispeten düşük seviyede olan merkez bankalarından taze bir talep dalgasının gelmesi bekleniyor.

Rapora göre, bu yılın temel piyasa temalarından birini, geleneksel alıcıların yanı sıra resmi sektörden gelecek yeni alıcılar oluşturacak.

Stratejistler, Malezya merkez bankasının 2018 yılından bu yana ilk kez gerçekleştirdiği net altın alımını bu değişimin önemli bir göstergesi olarak işaret ediyor.

Gelişmiş piyasa merkez bankalarının satış yapma ihtimali piyasa için bir aşağı yönlü risk oluştururken uzmanlar bu senaryoyu mevcut koşullarda düşük bir ihtimal olarak değerlendiriyor. Birçok gelişmiş ekonominin karşı karşıya kaldığı jeopolitik ve mali zorluklar nedeniyle, altının rezerv portföylerindeki kritik rolünü sürdürdüğü vurgulanıyor.