Merkez’in hamlesi altın fiyatlarını nasıl etkiler?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Altın fiyatları son haftalarda yüksek oynaklık sergiliyor.

2025 yılbaşından bu yana yükseliş trendinde olan altın fiyatlarında, özellikle ağustos sonunda bu seyir hızlanmıştı. Son haftalardaysa kar realizasyonları ve teknik düzeltmelerin etkisiyle gerileme de sert oldu.

Ons altın fiyatları, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 70 yükseliş sergilerken, bugün itibarıyla haftalık yükseliş de yüzde 0,74 seviyesinde bulunuyor.

TCMB altın alımlarını durdurdu

Merkez Bankası, 2017’den bu yana yurt içinde üretilen altınların ilk alıcısı konumunda bulunuyor. Ancak son dönemde bu altın alımları durduruldu.

Bu durumu “Merkez Bankası altın alımını kesti!” haberimizde konunun uzmanlarıyla konuşmuştuk.

Piyasalara nasıl yansır? Altın fiyatları düşer mi?

TCMB’nin alımları durdurmasının piyasaya ve altın fiyatlarına etkilerini de Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk’e sorduk.

Ekonomim.com’a konuşan Yıldırımtürk, Merkez Bankası’nın kararının piyasalara yansımasını şu sözlerle değerlendirdi:

"Altına konulan ithalat kotası piyasadaki arzı ciddi oranda etkiliyordu. Uluslararası piyasalarla Türkiye'deki makas ayyuka çıkmıştı. 12 bin dolara kadar yükseldi. Altın fiyatları düzeltme yaptığı için son bir haftada bu makas 5500 dolara kadar geriledi. Ancak bu rakam dahi çok fazla. Elbette makasın açılması altın kaçakçılarını da cezbediyordu. Altın kaçakçılığı ise ülkeden dövizin illegal yollardan çıkması anlamına geliyor. Merkez Bankası'nın yerel madenlerden altın alımını durdurması ve üretilen altının piyasaya doğrudan sürülecek olması çok önemli ve olumlu bir adım. Hem uluslararası piyasayla makas kapanacak hem de serbest piyasada arz-talep dengesi sağlanacak. Fiyatlar da böylece dengeye oturmuş olacak. Makası 1500 dolara kadar düşürebilirsek en azından yurt içinde altın fiyatlarındaki dalgalanmanın önüne geçebiliriz.

Merkez'in kararı bir süre bu şekilde devam ederse yılsonu altın tahminlerimizi de elbette bu yönde güncellemek zorundayız. Normalde 7000 olan gram tahmini bu kararın sürdürülmesiyle 6000-6250 TL arasında olacaktır."