  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Merkez’in hamlesi altın fiyatlarını nasıl etkiler?
Takip Et

Merkez’in hamlesi altın fiyatlarını nasıl etkiler?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye’de madenlerde üretilen altınların alımını durdurdu. Uzmanlar Merkez Bankası kararının piyasalara etkisini ekonomim.com’a değerlendirdi. Altın fiyatları düşecek mi?

Şeyda Uyanık
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Merkez’in hamlesi altın fiyatlarını nasıl etkiler?
Takip Et

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Altın fiyatları son haftalarda yüksek oynaklık sergiliyor.

2025 yılbaşından bu yana yükseliş trendinde olan altın fiyatlarında, özellikle ağustos sonunda bu seyir hızlanmıştı. Son haftalardaysa kar realizasyonları ve teknik düzeltmelerin etkisiyle gerileme de sert oldu.

Ons altın fiyatları, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 70 yükseliş sergilerken, bugün itibarıyla haftalık yükseliş de yüzde 0,74 seviyesinde bulunuyor.

TCMB altın alımlarını durdurdu

Merkez Bankası, 2017’den bu yana yurt içinde üretilen altınların ilk alıcısı konumunda bulunuyor. Ancak son dönemde bu altın alımları durduruldu.

Bu durumu “Merkez Bankası altın alımını kesti!” haberimizde konunun uzmanlarıyla konuşmuştuk.

Merkez Bankası altın alımını kesti!Merkez Bankası altın alımını kesti!Altın Haberleri

Piyasalara nasıl yansır? Altın fiyatları düşer mi?

TCMB’nin alımları durdurmasının piyasaya ve altın fiyatlarına etkilerini de Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk’e sorduk.

Ekonomim.com’a konuşan Yıldırımtürk, Merkez Bankası’nın kararının piyasalara yansımasını şu sözlerle değerlendirdi:

"Altına konulan ithalat kotası piyasadaki arzı ciddi oranda etkiliyordu. Uluslararası piyasalarla Türkiye'deki makas ayyuka çıkmıştı. 12 bin dolara kadar yükseldi. Altın fiyatları düzeltme yaptığı için son bir haftada bu makas 5500 dolara kadar geriledi. Ancak bu rakam dahi çok fazla. Elbette makasın açılması altın kaçakçılarını da cezbediyordu. Altın kaçakçılığı ise ülkeden dövizin illegal yollardan çıkması anlamına geliyor. Merkez Bankası'nın yerel madenlerden altın alımını durdurması ve üretilen altının piyasaya doğrudan sürülecek olması çok önemli ve olumlu bir adım. Hem uluslararası piyasayla makas kapanacak hem de serbest piyasada arz-talep dengesi sağlanacak. Fiyatlar da böylece dengeye oturmuş olacak. Makası 1500 dolara kadar düşürebilirsek en azından yurt içinde altın fiyatlarındaki dalgalanmanın önüne geçebiliriz.

Merkez'in kararı bir süre bu şekilde devam ederse yılsonu altın tahminlerimizi de elbette bu yönde güncellemek zorundayız. Normalde 7000 olan gram tahmini bu kararın sürdürülmesiyle 6000-6250 TL arasında olacaktır."

 

Altın Haberleri
Merkez Bankası altın alımını kesti!
SON DAKİKA
Doların gücü altını zayıflattı: Üst üste haftalık kayıpta
Doların gücü altını zayıflattı
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (31 Ekim 2025 güncel altın satış fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Yükseliş sürecek! Altında rekor bekleyen dev bankalara biri daha eklendi
Altında rekor bekleyen dev bankalara biri daha eklendi
Hong Kong'un yeni hedefi: Uluslararası altın ticaret merkezi olmak!
Hong Kong'un yeni hedefi: Uluslararası altın ticaret merkezi olmak!
Dünya Altın Konseyi: Merkez bankaları altın almaya devam etti
Dünya Altın Konseyi: Merkez bankaları altın almaya devam etti