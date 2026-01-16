Mobius, altın için 'kesinlikle almam' dedi ve alınacak seviyeyi açıkladı

Mobius Emerging Opportunities Fund'un CEO'su Mark Mobius, Bloomberg TV'ye verdiği röportajda, Çin'in teknoloji sektöründeki adımları sayesinde Çin borsasındaki yükselişin sürdürülebilir göründüğünü söyledi.

"Bu seviyede kesinlikle almam"

Mobius açıklamasında altın için, "Bu seviyede kesinlikle almam" şeklinde söylerken; "Belki şu anki seviyesinden yüzde 20 daha düşük bir seviyede alabilirim, ama bu aşamada altının peşinden koşmam" ifadelerini kullandı.

Mobius, Çin borsası yatırımcılara ülkenin teknoloji sektöründe yaptıklarının çok heyecan verici olacağını belirtirken; Çin'in şu anki hedefinin, yüksek seviye çiplerde ve her türlü yapay zekada ABD'yi teknoloji açısından geride bırakmak olduğuna dikkat çekerek, "Dolayısıyla para bu yöne gidiyor, tüketicilere değil” dedi.

Ünlü yatırımcı portföyünün yüzde 20'sini nakit olarak tuttuğunu da sözlerine ekledi.