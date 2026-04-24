Morgan Stanley altın hedefini düşürdü

ABD’nin dev yatırım kuruluşu Morgan Stanley, makroekonomik görünümdeki değişimler sonrasında altın fiyatlarında hedef fiyat tahminlerini düşürdü. Banka, 2026 yılı beklentisinde yaklaşık yüzde 10 aşağı yönlü düzeltme yaptı.

Altında yeni hedef

Economy Times'ın aktardığına göre, Morgan Stanley’nin raporunda ons altın için 2026’nın ikinci yarısına ilişkin fiyat hedefi 5.700 dolardan 5.200 dolara revize edildi. Son haftalarda yaşanan sert düşüşler bu revizyonla dikkat çekerken, yaklaşık altı haftalık süreçte altında ciddi değer kayığları gözlendi.

Morgan Stanley analistleri, son dönemdeki düşüşü geçici bir düzeltme olarak değil, yapısal bir değişimin işareti olarak değerlendiriyor.

Raporda, altının artık klasik “güvenli liman” rolünden uzaklaşarak daha çok makroekonomik göstergelere duyarlı bir varlığa dönüştüğü vurgulandı.

Faiz ve arz şoku etkisi

Analize göre fiyatlardaki gerilemenin arkasındaki iki ana faktör “Nadir görülen arz şoku” ve “Federal Reserve’in faiz indirimlerini ertelemesiyle yükselen reel faizler” oluyor. Yüksek faiz ortamı, getirisi olmayan altının cazibesini azaltarak fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Yatırımcı davranışı değişiyor

Yeni dönemde altının yönünü belirleyecek ana faktörün jeopolitik riskler değil, likidite koşulları ve tahvil getirileri olacağı öngörülüyor.

Bu da yatırımcıların artık daha veri odaklı hareket edeceği ve altının küresel para politikalarına daha hassas hale geleceği anlamına geliyor.