Morgan Stanley altın için yükseliş beklentisini korudu

Altın piyasaları yeniden ivme kazanırken, ons fiyatı 4.700 dolar direncini test etmeye devam ediyor. Mevcut seviyelerin hâlâ gerisinde olan altın için Morgan Stanley, yıl sonunda önemli bir yükseliş öngörüyor.

Morgan Stanley Research'ün Metaller ve Madencilik Emtia Stratejisti Amy Gower, en son değerli metaller raporunda altının yıl sonunda 5.200 dolara ulaşacağı tahminini yineledi. Bu öngörü, mevcut fiyat seviyesinin yaklaşık yüzde 10 üzerini işaret ediyor.

Altın, güvenli liman işlevi görmekte zorlanıyor

Gower, İran'daki savaşın yarattığı yoğun jeopolitik belirsizliğe karşın altının son aylarda beklenen performansı sergileyememesini şaşırtıcı bulmadığını belirterek şunları söyledi:

"Çatışmanın tetiklediği enerji arz şoku, ABD'de faiz indirimlerine ilişkin beklentileri zayıflattı. Bu ortamda altının bu sefer güvenli liman işlevi görmekte zorlandığı görülüyor. Para politikasına duyarlılık, altın fiyatlarının temel belirleyicisi hâline geldi; bu durum güvenli liman statüsünü gölgede bırakarak hem jeopolitik hem de enflasyon risklerine karşı koruma sağlama işlevini zayıflattı. Altın fiyatları yalnızca belirli bir olayın etkisini değil, asıl olarak o olayı izleyen politika tepkisini yansıtıyor."

Morgan Stanley bir faiz indirimi bekliyor

Yüksek petrol fiyatlarının körüklediği enflasyon baskısı, Fed'i gevşeme politikasını yeniden değerlendirmeye zorlarken piyasalar bu yıl beklenen faiz indirimlerini fiyatlamaktan vazgeçmeye başladı. Bununla birlikte Morgan Stanley, yıl içinde en az bir faiz indirimi gerçekleşeceğine olan inancını koruyor.

"Altın reel faizlere karşı duyarlılığını sürdürecek; ancak daha fazla yükseliş için alan görüyoruz" diyen Gower, bankanın ocak ayında bir, ardından Mart 2027'de bir faiz indirimi daha öngördüğünü hatırlattı. "Bu gelişme altını desteklemeli; zira ETF alım kararları politika sinyallerine son derece duyarlı ve altın artık reel faizlerle yeniden uyum sağlıyor" diye ekledi.