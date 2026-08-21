Morgan Stanley altında yükselişin süreceğini öngörüyor

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Morgan Stanley, altının 4. çeyrek için belirlediği 4 bin 450 dolar/ons hedefe beklenenden daha erken ulaştığını belirtirken, fiyatların 2027'de 5 bin doların üzerine çıkabileceğini öngördü.

Morgan Stanley analisti Amy Gower, altının 4 bin 450 dolar/ons seviyesindeki 4. çeyrek tahminine beklenenden hızlı ulaştığını belirterek, 2027'de 5 bin doların üzerini mümkün gördüklerini ancak yükseliş sürecinde oynaklığın yüksek kalabileceğini söyledi.

ETF talebi yeniden güçleniyor

Morgan Stanley'e göre Fed'in faiz artıracağına yönelik beklentilerin zayıflaması ve doların gerilemesi, altın destekli ETF'lere talebi artırıyor.

Mayıs ve haziran aylarında toplam 93 ton çıkış yaşanan altın ETF'lerine temmuz ve ağustos aylarında toplam 70 ton giriş gerçekleşti.

Banka ekonomistleri Fed'in 2026 sonuna kadar faizleri değiştirmemesini bekliyor.

Merkez bankaları alımları destekliyor

Morgan Stanley, merkez bankalarının daha düşük fiyat seviyelerini rezervlerini artırmak için kullandığını belirtti.

Çin yıl başından bu yana 60 ton altın alırken, bu miktar 2023'ten bu yana en yüksek yıllık alıma işaret etti. Polonya ise 82 tonluk alımla rezervlerini 632 tona çıkardı. Ülkenin hedefi 700 ton seviyesinde bulunuyor.

Altın reel faizlerden ayrışıyor

Banka, altının uzun vadeli reel faizlerle olan geleneksel ilişkisinden ayrışmaya başladığına dikkat çekti.

Altın ağustos başında uzun vadeli tahvil faizleri yatay seyrederken yükseldi. Morgan Stanley'e göre fiyatlama, yüksek faiz seviyesinden çok bu faizlerin arkasındaki mali risklere odaklanıyor.

Yüksek kamu borcu, mali sürdürülebilirlik endişeleri ve para birimlerinde değer kaybı riski altına yönelik talebi destekleyen unsurlar arasında gösterildi.

ABD Hazinesinin tahvil geri alımlarını artırabileceğine yönelik açıklamalar da altına ek destek sağladı.

Altın 4 bin 500 doların üzerinde kapandı

Vadeli altın fiyatları perşembe günü 4 bin 500 dolar/ons seviyesinin üzerinde kapanarak önceki seansta ABD tahvil faizlerindeki sert düşüşle başlayan yükselişi sürdürdü.

Ağustos vadeli Comex altın kontratı yüzde 0,6 artışla 4 bin 516,30 dolar/ons seviyesine yükseldi. Ağustos vadeli gümüş ise yüzde 3,5 artışla 68,026 dolar/ons seviyesine çıktı.

Morgan Stanley, yaklaşan ABD enflasyon verilerinin, Fed yetkililerinin açıklamalarının ve COMEX'te kısa pozisyonların Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyelere yakın bulunmasının altın piyasasında oynaklığı artırabilecek başlıca riskler olduğunu belirtti.