Mücevher ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanacak

MEHMET KAYA

Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına Dair Karar'ın yürürlüğe konulmasına ilişkin kararname Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, bazı mücevher ve kuyum ürünlerinin ithalatına yüzde 20 oranında ek mali yükümlülük getirildi. Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden yapılacak ithalatta geçerli olacak "ek mali yükümlülük" kararı 3 gün sonra yürürlüğe girecek.

Elde edilecek gelir, gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı şekilde tahsil edilip, genel bütçeye irat kaydedilecek.

Hangi ürünleri kapsıyor

Karar temel olarak mücevherci eşyası, kuyumcu eşyası ve aksamı ile kıymetli metallerden veya kıymetli metallerden kaplama eşyaları kapsıyor.



Ürünler Gümrük Tarife Cetvelinde, 7113.19.00.00.11 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) ürün altından olan mücevherci eşyası, 7113.19.00.00.12 pırlantalı altından mücevherci eşyası, 7113.20.00.00.00 GTİP’li kıymetli metallerle kaplı mücevherci eşyası, 7114.19.00.00.11 GTİP’li, 7114.19.00.00.11 GTİP’li altından mücevherci eşyası, 7114.20.00.00.00 GTİP’li kıymetli metallerle kaplı mücevherci eşyası ile 7115.90.00.00.21 GTİP’li altın kaplama diğer eşyalar şeklinde tanımlanıyor.