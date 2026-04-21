Müzakerelerde belirsizlik altın fiyatlarını baskılıyor

Uluslararası piyasalarda altın, ABD ile İran arasında barış müzakerelerine imkân vermek için 2 hafta önce ilan edilen ateşkesin nasıl sonuçlanacağını görmeyi bekliyor.

Trump'ın ilan ettiği ateşkes bugün ABD saati ile gece yarısına doğru sona erecek. Trump ateşkesi uzatma niyeti olmadığını ifade ettiği ortamda altın piyasaları geri kalan 24 saatlik sürede tarafların müzakere masasına yeniden oturup oturmayacağını takip edecekler.

"Yatırımcılar şu anda ‘İslamabad'daki görüşmelerin devam edip etmeyeceğine ve devam ederse ateşkesin uzatılıp uzatılmayacağına, hatta daha da iyisi bir barış anlaşmasının imzalanıp imzalanmayacağına’ dair bir sonraki haber başlığını bekliyorlar" diyen Capital.com Kıdemli Finans Piyasası Analisti Kyle Rodda, "Bu gelişmeler gerçekleşirse, petrol fiyatları düşeceği için altın muhtemelen güçlü bir destek görecektir. Eğer bunlar gerçekleşmezse, piyasada yeniden bir miktar dalgalanma görmeye başlayabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Enflasyonist baskılar arttı

Altın yatırımcıları, ABD ile İran’ın bu hafta yeniden bir araya gelme ihtimalini değerlendirirken, altında da gerileme izleniyor.

MUFG’den Soojin Kim, "Pakistan’da yapılması planlanan yeni görüşmeler, yaklaşan ateşkes süresi öncesinde bir miktar iyimserlik sağladı" dedi. Ancak devam eden savaşın küresel enerji arzını kesintiye uğrattığını belirten Kim, bunun enflasyonist baskıları artırdığını ve merkez bankalarının faiz oranlarını yüksek tutma beklentilerini güçlendirdiğini ifade etti.

Altın ve gümüşte geri çekilme

Ons altın şu sıralarda yüzde 0,65 düşüşle 4.789 dolardan işlem görürken, gram altın da gerileyerek 6.913 TL’den işlem görüyor.

Ons gümüş de yüzde 0,70 oranında ekside 79,17 dolar seviyesinden karşılık buluyor.

Analistler ons altın için bugün destek seviyesi olarak 4.735 doları işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde 4.685 dolara doğru geri çekilme yaşanabilir diyen uzmanlar, yukarıda direnç seviyelerini de 4.832 ve 4.891 dolar seviyelerinde olduğunu belirtiyor.