Ons altın 1 ayın en düşük seviyesini test etti

Küresel piyasalar, ABD'de bankacılık sektörü ve Çin ekonomisindeki deflasyon endişeleriyle negatif seyrediyor.

Altının ons fiyatı, yatay pozitif hareket ederken, bugünkü işlemlerde 1924 dolara kadar gerileyerek yaklaşık bir ayın en düşük seviyelerini yeniden test etti. Sarı maden, saat 12.37 itibarıyla yüzde 0,04 artışla 1925 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1920 dolar destek, 1970 dolar direnç konumunda bulunuyor.

Küresel piyasalarda risk iştahı düşük

Para politikasına ilişkin belirsizlikler ve resesyon ihtimalinin yeniden ortaya çıkması yatırımcıların risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Çin'de temmuz ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 4,4, Tüketici Fiyat Endeksi de (TÜFE) yüzde 0,3 azaldı. Açıklanan veriler hem ÜFE hem de TÜFE'nin 2020'den bu yana ilk kez aynı anda gerilediğini ortaya koydu.

Analistler, Çin'de açıklanan verilerle birlikte hem küresel talepteki düşüşün hem de ülkede devam eden deflasyonist sürecin ülkenin ekonomik aktivitesine yönelik endişeleri artırdığını belirtti.

Gram altında yatay seyir

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,24 üstünde 1673 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2 bin 760 lira, Cumhuriyet altını 11 bin 120 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 1.670 liradan tamamlamıştı.