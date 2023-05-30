Ons altın 2 ayın dibinden yükseliyor

Altının ons fiyatı, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin borç tavanının yükseltilmesiyle ilgili anlaşılması sonrası 2 ayın en düşük seviyesine gerilerken; sonrasında toparlanmaya yöneldi. Ons altın, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksinin gerilemesiyle artışa geçerek, 1962 dolara kadar yükseldi. Sarı maden saat 16.35 itibarıyla yüzde 0,75 oranında primle 1954 dolarda işlem görüyor.

Diğer taraftan ABD'deki borç limiti krizi en önemli gündem maddesi olarak yerini korurken, belirsizlikler risk iştahını törpülemeyi sürdürüyor.

Piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabilir

Analistler, borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktararak, söz konusu ihtimalin, piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini ifade etti.

İlerleyen dönemde tahvil piyasalarında satış baskısının artabileceğine dikkati çeken analistler, artan dolar talebinin emtia fiyatları başta olmak üzere varlık fiyatlarını da baskılayabileceğini söyledi.

Gram altına 'dolarTL' desteği

Altının gram fiyatı, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 1257 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay başladı. Gram altın, dolar/TL'deki ve ons altındaki yükselişin etkisiyle değer kazanırken, en yüksek 1287 liraya tırmandı.

Gram altın, şu sıralarda yüzde 1,98 oranında yükselişle 1281 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2228 lira, Cumhuriyet altını da 9150 liradan işlem görüyor.

DolarTL saat 16.38 itibarıyla yüzde 1,51 yükselişle 20,3936 TL'de hareket etti.