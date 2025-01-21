Ons altın 2 ayın en yüksek seviyesini test etti

ABD dolarının zayıflamasıyla ons altın, iki ayın en yüksek seviyesine çıktı. Donald Trump'ın ticaret politikalarını çevreleyen belirsizlik ortamında yatırımcıların altına akın etmesiyle yükseliş desteklendi.

Ons altın yüzde 0,6 artışla ons başına 2.732,96 dolara tırmanarak 6 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı ve ekim ayında belirlenen tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.790,15 dolara yaklaştı.

Ancak Trump, ABD'nin yakın gelecekte Kanada ve Meksika'ya gümrük vergisi uygulayabileceğini öne sürdü.

Şu sıralarda ons altın düne göre yüzde 0,5 artışla 27230,8 dolardan işlem görüyor.

Broker Mind Money'nin CEO'su Julia Khandoshko, piyasanın “Trump salınımlarının” belirsizliğinden faydalanmasının muhtemel olduğunu ve altının yıl ortasına kadar ons başına 3.000 dolara ulaşabileceğini söyledi.

Külçe altın, ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler sırasında güvenli bir yatırım olarak görülüyor.

StoneX analisti Rhona O'Connell, “Piyasalar riskten kaçış modunda kalmaya devam ediyor, bu nedenle altın fiyatlarındaki düşüşlerin teklifleri yakalamasını beklerim” dedi.

Trump'ın politikaları enflasyonist olarak görülüyor ve bu da ABD merkez bankasını faiz oranlarını daha uzun süre yüksek tutmaya itebilir. Bu da faiz getirisi olmadığı için altın üzerinde baskı yaratabilir.