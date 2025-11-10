Ons altın 27 Ekim'den bu yana ilk kez kritik sınırı aştı

Ons altın 27 Ekim'den bu yana ilk kez 4.100 dolar seviyesinin üzerini test etti. 4.105,96 doları gören ons altın, şu sıralarda cuma gününe göre yüzde 2,23 artışla 4093 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Saxo Bank analistleri, "Tahvil getirilerindeki bir artışa rağmen yatırımcılar değerli metallere olan ilgilerini artırmaya devam ediyor" derken, “Hükümetin yeniden açılması veri akışını geri getirecek ve aralık ayında faiz indirimi beklentilerini canlandıracak, ancak daha da önemlisi piyasanın odağını kötüleşen ABD mali görünümüne çevirecek” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcılar, Fed’in temkinli duruşuna rağmen aralık ayında olası bir faiz indirimi olasılığını fiyatlamayı sürdürüyor.