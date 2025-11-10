  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Ons altın 27 Ekim'den bu yana ilk kez kritik sınırı aştı
Takip Et

Ons altın 27 Ekim'den bu yana ilk kez kritik sınırı aştı

Yatırımcıların değerli metallere ilgisi yeniden canlandı. Ons altın 27 Ekim’den bu yana ilk kez 4.100 doların üzerini test etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ons altın 27 Ekim'den bu yana ilk kez kritik sınırı aştı
Takip Et

Ons altın 27 Ekim'den bu yana ilk kez 4.100 dolar seviyesinin üzerini test etti. 4.105,96 doları gören ons altın, şu sıralarda cuma gününe göre yüzde 2,23 artışla 4093 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Saxo Bank analistleri, "Tahvil getirilerindeki bir artışa rağmen yatırımcılar değerli metallere olan ilgilerini artırmaya devam ediyor" derken, “Hükümetin yeniden açılması veri akışını geri getirecek ve aralık ayında faiz indirimi beklentilerini canlandıracak, ancak daha da önemlisi piyasanın odağını kötüleşen ABD mali görünümüne çevirecek” değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcılar, Fed’in temkinli duruşuna rağmen aralık ayında olası bir faiz indirimi olasılığını fiyatlamayı sürdürüyor.

Altın Haberleri
Altın yükseldi, tüketim değişti: Cep telefonu ve seyahat harcamaları arttı
Altın yükseldi, tüketim değişti: Cep telefonu ve seyahat harcamaları arttı
Çin, altın almaya devam ediyor
Çin, altın almaya devam ediyor
Altın ve gümüş fiyatları yüzde 1'in üzerinde yükseldi
Altın ve gümüş fiyatları yüzde 1'in üzerinde yükseldi
Altın 2 haftanın en yükseğinde: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın 2 haftanın en yükseğinde: İşte 10 Kasım güncel satış fiyatları
Altında reel getiri 61 ayın zirvesinde
Altında reel getiri 61 ayın zirvesinde
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (9 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları)
9 Kasım 2025 güncel altın satış fiyatları