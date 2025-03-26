Ons altın 3030 doların üzerinde tutunmaya çabalıyor

Altın fiyatları, piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikaları konusunda daha fazla netlik beklerken güvenli liman talebinin desteğiyle bugün tekrar 3030 doların üzerini test etti.

Ons altın 3032,10 doları gördü ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,28 artışla 3028 dolarda.

Quantitative Commodity Research analisti Peter Fertig, “Altının güvenli liman işlevi fiyatlara destek sağlıyor ve bunun nedenlerinden biri de ABD'nin gümrük tarifeleri politikası” dedi.

Altın, bu yıl yüzde 15,44 yükseldi ve 20 Mart'ta tüm zamanların zirvesi olan 3.057 doları gördü.

Fertig, “PCE deflatörü Fed için bir kıstas ve ılımlı bir hızda gelirse, ABD'de daha fazla faiz indirimine ilişkin spekülasyonlar yoğunlaşabilir ve bu da elbette altın için olumlu bir faktör olur” dedi.