Ons altın 4 bin dolar yolunda: Gram fiyatı tarihi zirvede! Yükseliş sürecek mi? Uzmanlar ne diyor?

Uzmanlara göre yılın ikinci yarısında da altının yüksek fiyat seyrini koruması bekleniyor. Merkez bankalarının rekor seviyedeki altın alımları, küresel risk iştahının zayıflaması ve güvenli liman arayışının güçlenmesi, altının uzun vadeli değerini destekliyor.

DEMAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve sektör uzmanı Ahmet Cumhur Kitiş, Türkiye'de değişen piyasa dinamiklerine dikkat çekerek, "Uzun zamandır ifade ettiğimiz ön görülere paralel olarak altın fiyatlarının yükselişine devam etmesi ile birlikte piyasaya daha düşük ayarlı ürünler sunulmaya başlandı. Gümüş de zaman zaman alternatif olarak öne çıkarılmak istendi, ancak beklenen ilgiyi göremedi. Çünkü Türk halkı için altın sadece bir yatırım aracı değil, aynı zamanda geleneksel ve kültürel bir değeri temsil ediyor. Bu nedenle altına yönelim güçlü kalmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kısa vadede dalgalanmalar olsa da uzun vadeli trendin yukarı yönlü olduğuna işaret eden Kitiş, "Merkez bankalarının alımları devam ettikçe, jeopolitik gerilimler sürdükçe altına olan talep canlı kalacaktır. Türkiye'de ise düğün sezonu, bireysel yatırımcıların birikim eğilimi ve kurdaki oynaklık, gram altın fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasını destekliyor" diye konuştu.

Sektör verilerine göre Türkiye'de bireysel yatırımcı hâlâ gram altın ve ziynet ürünlerini en güvenilir yatırım aracı olarak görüyor. Yeni ürün denemeleri sınırlı talep görürken, uzmanlar bu durumun temel nedeninin ‘altının Türk toplumundaki köklü güven algısı' olduğunu belirtiyor.

Yeni rekorlar yolda mı?

Ekonomistler, 2025 yılı sonuna kadar ons altının 4 bin dolar seviyelerine ulaşabileceğini, gram altında ise TL bazlı yeni rekorların görülebileceğini öngörüyor.

Mevcut verilerin altının uzun vadede değerini koruyacağını gösterdiğini belirten Ahmet Cumhur Kitiş, "Tüm veriler gösteriyor ki altın, küresel belirsizlikler ve yerel ekonomik dalgalanmalar karşısında değerini korumayı sürdürecek. Türkiye'de zaman zaman daha düşük ayarlı ürünler ve gümüş gibi alternatifler gündeme gelse de, halkın gözünde altının yeri değişmez. Uzmanlara göre 2025 sonuna kadar ons altının 4 bin dolar seviyelerine yaklaşması, gram altında ise TL bazlı yeni rekorların görülmesi muhtemel. Ancak fiyatlardaki artış ne olursa olsun, altın Türk toplumunun hem yatırım hem de kültürel tasarruf anlayışında vazgeçilmezliğini sürdürecek" şeklinde konuştu.