Ons altın 6 haftanın zirvesine ilerliyor

Ons altın, ABD dolarındaki zayıflığın etkisiyle düne göre yüzde 1 civarında yukarıda işlem görmeye devam ediyor. Günü bu şekilde tamamlaması halinde haftalık bazda yükseliş yüzde 4'e ulaşacak ve bu ons altının son 6 haftadaki en iyi performansı olacak.

UBS analisti Giovanni Staunovo, Başkan Donald Trump'ın vergi tasarısının doların mali durumu için olumsuz olduğuna dair endişeler olduğu için altını desteklediğini ve bazı yatırımcıların hazineden altına yöneldiğini söyledi.

Staunovo, “Son haftalarda 30 yıllık Hazine bonolarının da güçlü bir şekilde yükseldiğini gördük, bu da mali duruma ilişkin temkinliliği gösteriyor ve bu ortamda, açıkçası güvenli liman olarak algılanan bir varlık fayda sağlıyor” dedi.

Ons altın şu sıralarda yüzde 1,05 artışla 3329,77 dolardan işlem görüyor.