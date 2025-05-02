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Ons altın, ABD istihdam verisi öncesinde toparlanıyor

İki haftanın en düşük seviyesini test eden ons altın, ticaret geriliminin azalmasıyla toparlanırken, piyasalar bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyor.

Haber Merkezi
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Ons altın, ABD istihdam verisi öncesinde toparlanıyor
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Ons altın, ticaret geriliminin azalmasıyla fiyatların iki haftanın en düşük seviyesine inmesinin ardından toparlanıyor.

Altın, bu toparlanma ile birlikte bugün TSİ 15.30'da açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam raporunu bekliyor.

Dün 3.201,92 dolar ile nisan ortasından bu yana görülen en düşük seviyeyi test eden ons altın bu sabah 3.258,51 dolara kadar yükselirken, şu sıralarda düne göre yüzde 0,5 artışla 3255,71 dolardan işlem görüyor. 

ANZ Emtia Stratejisti Soni Kumari, “Tarifeler konusunda yumuşama oldu ve durum biraz iyileşti, ancak hala çok fazla belirsizlik var, bu nedenle altın hala yatırımcılar tarafından tercih edilecek,” dedi ve altındaki her fiyat düzeltmesinin bir satın alma fırsatı olarak görüldüğünü vurguladı. Kumari, "Fiyatlar düşmeye devam eder ve 3.000 dolar seviyesine yaklaşırsa, çok fazla yatırım talebi çekebilir" diye de belirtti. 

Piyasa şimdi, Fed'in politika yoluna ilişkin daha fazla ipucu için TSİ 15:30'da açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam raporunu bekliyor.

Tarım dışı istihdam mart ayında 228.000 arttıktan sonra Nisan ayında 130.000 kişi artması bekleniyor.

Çin piyasaları 1-5 Mayıs tarihleri arasında İşçi Bayramı tatili nedeniyle kapalı olacak ve ticarete 6 Mayıs Salı günü yeniden başlayacak.

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