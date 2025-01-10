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Ons altın, ABD istihdam verisi öncesinde yükselişine devam ediyor

Trump'ın gelecekteki ABD politikasına ilişkin belirsizliğin güvenli liman talebini artırmasıyla altın bu hafta yüzde 1,5'ün üzerinde bir kazanca yöneldi.

Haber Merkezi
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Ons altın, ABD istihdam verisi öncesinde yükselişine devam ediyor
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Piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD istihdam raporuna çevrilirken, bu ortamda, ons altın düne göre yüzde 0,39 artışla 2679,85 dolardan işlem görüyor.

Swissquote bankasına göre, Fed fonları vadeli işlemlerindeki hareketlilik bir sonraki faiz indiriminin mayıs ayında olacağını gösteriyor.

Ancak kıdemli analist İpek Özkardeskaya, “Beklenenden daha güçlü bir dizi istihdam verisi bu beklentiyi çok hızlı bir şekilde ‘Haziran'a kadar faiz indirimi yok’ tarafına çevirebilir, ABD hazine tahvillerindeki satışı artırabilir ve ABD dolarının daha da değer kazanmasını destekleyebilir” dedi.

Ons altın yıl başından bu yana yüzde 2,16 yükseldi. Son 1 yılda artış oranı yüzde 32,1 oldu.

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