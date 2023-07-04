Ons altın aralıksız 4 gündür yükseliyor

Küresel piyasalarda, dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin resesyon tehlikesini işaret etmesiyle karışık bir seyir izlenirken; altının ons fiyatı yükselişini dördüncü güne taşıdı. Ons altın, haftanın ikinci işlem gününde en yüksek 1928 doları görürken, saat 11.34 itibarıyla yüzde 0,29 oranında yükselişle 1927 dolarda işlem görüyor.

Altının ons fiyatında teknik açıdan, 1920 ve 1900 dolar destek, 1930 ve 1940 dolar direnç konumunda bulunuyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksinin haziranda 46 gerçekleşmesiyle daralmanın sürdüğünü belirten analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımlara ilişkin fiyatlamaların güçlü kalmayı sürdürdüğünü kaydetti.

Analistler, ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki farkın yaklaşık 108 baz puanla 1980'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak en keskin resesyon fiyatlamasına işaret ettiğini belirtti.

Buna karşın para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 26 Temmuz'daki toplantıda yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü aktaran analistler, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin gelecek dönem politikaları üzerinde etkili olacağını söyledi.

Gram altında kazançlı seyir

Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,90 artışla 1615 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2 bin 670 lira, Cumhuriyet altını da 10 bin 720 liradan satılıyor.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 1603 liradan tamamlamıştı.