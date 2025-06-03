Ons altın dört haftanın zirvesinden geriledi

Ons altın, bu sabah 3.359,94 dolara kadar geriledi ve şu sıralarda düne göre yüzde 0,57 düşüşle 3.362,96 dolardan işlem görüyor.

Ons altın dün yüzde 2,7 değer kazanarak üç haftadan uzun bir sürenin en güçlü günlük performansını sergilemişti.

Singapur'daki GoldSilver Central’dan Brian Lan, “Dolar biraz toparlandı ve altın düştü, dolayısıyla bu noktada ters korelasyon var” dedi. Ancak Lan, altının hala küresel ticaretle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve yatırımcıların altın pozisyonlarını bir miktar azaltmış olsalar da bunun gerilimin azaldığı önceki örneklerde görülen ölçüde olmadığını söyledi.

Analistler ons altında yaşanan düzeltmenin 3.337 dolara kadar devam edebileceğini ifade ediyorlar. Buranın kırılması halinde 3.034 dolara doğru bir geri çekilme başlayabilir. Yukarıda ise 3.391 ve 3.424 dolar direnç olarak işaret ediliyor.