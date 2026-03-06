Ons altın dünkü kayıplarını telafi etti, toparlanma çabası sürüyor

Altın fiyatları, genişleyen Orta Doğu çatışmasına ilişkin artan belirsizlikle yatırımcıların güvenli liman varlığına yönelmesi sonucu bir miktar toparlandı. Bir önceki seansta yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek 5.051 dolar seviyesine kadar gerilen ons altın, yeni günde 5143,91 dolara kadar yükseldi.

Ons altın şu sıralarda düne göre yüzde 1 artışla 51274,63 dolardan işlem görüyor. Ancak yaşanan bu yükselişe rağmen altın haftayı kayıpla kapatma yolunda. ABD dolarının güçlenmesi, petrol fiyatlarının yükselmesi sonrasında ons altın hafta başından bu yana yüzde 2,6 geriledi.

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, jeopolitik risklerin azalmadığını, aksine İran Dışişleri Bakanı'nın son açıklamalarına dikkat çekerek tırmanma riski bulunduğunu belirtti. Wong, İran güçlerinin ABD veya İsrail'in olası bir kara harekâtına hazır olduğu yönündeki ifadelerin altın fiyatını desteklediğini söyledi.

Savaşın altıncı gününde İran, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar'a bir dizi saldırı düzenledi. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Orta Doğu'daki ABD güçlerinin komutanı Amiral Brad Cooper, ülkenin bombardımanı süresiz olarak sürdürmek için yeterli mühimmata sahip olduğunu açıkladı.

Wong, altın fiyatlarının kısa vadede 5.040 dolar seviyesinde ana destek ve 5.280 dolarda direnç ile dalgalı seyredeceğini, direncin kırılması halinde fiyatların 5.448 dolara kadar yükselebileceğini belirtti.

CME Group perşembe günü, COMEX 100 altın vadeli işlemlerinde başlangıç teminatını yüzde 9'dan yüzde 7'ye düşürdü. Aynı şekilde, COMEX 5.000 gümüş vadeli işlemlerindeki teminat oranını da yüzde 18'den yüzde 14'e indirdi.