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Ons altın dünkü keskin düşüşten toparlanmaya çalışıyor

Altın fiyatları, dünya ekonomisini durgunlaştırması beklenen gümrük vergilerinin etkisiyle hareketlenirken, güvenli liman talebiyle yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesinden toparlandı.

Haber Merkezi
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Ons altın dünkü keskin düşüşten toparlanmaya çalışıyor
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Altın fiyatları, ABD ve önemli ticaret ortakları arasındaki küresel ticaret savaşına ilişkin artan endişelerin yatırımcıların güvenli liman varlıklarına olan iştahını artırmasıyla, bir önceki seansta ulaştığı yaklaşık dört haftanın en düşük seviyesinden toparlandı.

Spot altın yüzde 0,57 artışla ons başına 2.999,09 dolar oldu. Külçe altın pazartesi günü 2972,03 dolar ile 13 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini görmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü Çin'e yönelik gümrük vergisi tehditlerini artırırken, Avrupa Birliği misilleme vergileri için planlarını açıkladı ve küresel ekonomiyi resesyona sürükleyebilecek uzun süreli bir ticaret savaşı korkularını derinleştirdi.

Reliance Securities'in kıdemli analisti Jigar Trivedi, “Ticaret savaşının tırmanması küresel bir durgunluğu tetikleyebilir ve bu da güvenli liman talebini artırıyor. Önceki seanslarda gerilemesine rağmen altın hala güçlü ve yükseliş eğilimini sürdürmeli” dedi.

Analistler destek seviyesi olarak 2950 doları işaret ediyorlar. Düzeltmenin devam etmesi halinde düşüş 2831 dolara doğru devam edebilir. Yukarı hareketlerde ise direnç 3049 dolarda.

Piyasalar çarşamba günü açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın son politika toplantısının tutanaklarını yakından takip edecek.

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