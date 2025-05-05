Ons altın Fed toplantısı öncesi yükselişte

ABD ile Çin liderlerinin bu hafta görüşmeyecekleri haberleri, Trump'ın yurtdışında çekilen filmlere yüzde 100 vergi getireceğini açıklaması ticarette gerilim endişelerini yeniden gündeme getirerek altına destek verdi.

Ons altın, ABD dolarının önde gelen para birimleri karşısında değer kaybetmesinin de etkisi iye şu sıralarda cuma gününe göre yüzde 0,9 artışla 3270,38 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yarın başlayacak ve çarşamba günü yapılacak Fed toplantısında faizinin sabit tutulacağını, ancak gelecekte atılacak adımlara yönelik sinyallerin altında yönü belirleyeceğini vurguluyorlar.

Fed'in önümüzdeki toplantılar için faiz indirimi olasılığına işaret etmesi halinde ons altının ilk etapta 3359 dolar direncini test etmesi bekleniyor.

Aşağı yönlü hareketlerde destekler 3237, 3209 ve 3151 dolar seviyelerinde izleniyor.