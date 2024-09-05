Ons altın Fed'den faiz indirimi beklentileriyle yükselmeye devam ediyor

Altın, bu sabah ons başına 2.506,97 dolara kadar yükselirken, sonrasında 2.517,34 dolara kadar çıktı. Şu sıralarda yüzde 0,83 artışla 2.516,46 dolar seviyesinde karşılık buluyor.

Piyasanın odak noktalarında bugün açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisi ve yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam raporu bulunuyor.

Uzmanlar ne diyor?

Saxo Bank emtia stratejisi başkanı Ole Hansen, altının “büyümeye bağlı emtia piyasalarında aşağı yönlü riski artıran” ve aynı zamanda “daha agresif bir faiz indirimi döngüsü beklentisini artıran” küresel ekonomik yavaşlamadan destek aldığını söyledi.

CME FedWatch aracına göre traderlar, geçen haftaki sırasıyla yüzde 65,5 ve yüzde 34,5'lik oranlara kıyasla, 25 baz puanlık bir indirim için yüzde 57 ve 50 baz puanlık daha büyük bir indirim için yaklaşık yüzde 43'lük bir şans ile gelecek ay için bir Fed gevşemesini tamamen fiyatladılar.

Julius Baer'de analist olan Carsten Menke, “Şimdi asıl soru elbette faizlerin ne kadar düşeceği ya da getirilerin ne kadar düşeceği. Fed faizleri düşürürse, faiz oranları hala kısıtlayıcı bölgede -nötr oranın üzerinde- kalacaktır ve buna dayanarak, bunun Batılı altın yatırımcıları tarafından büyük bir alım dalgasına neden olacağını düşünmüyoruz” dedi.

Altında hedefler

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, Fed'in yılsonundan önce art arda hızlı faiz indirimleri yapması halinde, altın için 2024 zirvelerine henüz ulaşılmamış olabileceğini ve 2.600 dolar seviyesinin yılsonundan önce uygun bir hedef olabileceğini vurguladı.

NAB analistleri yayınladıkları bir notta, “Merkez bankaları son çeyreklerde altın talebinin temel itici güçleri gibi görünüyor" dedi. NAB ayrıca altın için 2024 ortalama tahminini 2.315 dolara yükseltti.

Ons altın için bugün ilk direnç 2.511 dolarda bulunurken, buranın aşılması halinde 2.529 dolar hedeflenebilir. Aşağıda destek seviyeleri ise 2.500 ve 2.493 dolar.