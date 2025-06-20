Ons altın fiyatında aşağı yönlü baskı devam ediyor

Ons altın bu sabah 3344 dolara kadar geriledi. Şu sıralarda düne göre yüzde 0,38 düşüşle 3356,6 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatı hafta başından bu yana yüzde 2,2 düştü. Ay başından bu yana bakıldığında ise yüzde 2 artıda. Ons altın yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı. Son 1 yılda yükseliş yüzde 44'ü aştı.

OANDA Asya Pasifik kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong, “Şu anda Orta Doğu'da, tüccarların spektrumun hem uzun hem de kısa tarafında agresif bir pozisyon almamasına neden olan çok fazla akışkan durum var” dedi.

ANZ analistleri de “Makroekonomik gelişmeler, özellikle de sabit getiriler ve yenilenen USD gücü, altın fiyatını desteklemedi. Yükselen enflasyon beklentileri ve Fed'in temkinli duruşu, bu yılki faiz indirimlerinin sayısına ilişkin piyasa beklentilerini zayıflattı” değerlendirmesini yaptılar.

Analistler ons altın için destek seviyesi olarak 3348 ve 3324 doları işaret ediyorlardı. Direnç ise 3372 ve 3402 dolarda izleniyor.