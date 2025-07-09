Ons altın güçlü ABD doları ile birlikte zayıfladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni gümrük vergisi tehditleri piyasalardaki belirsizliği artırdı. Altının onsu 3.285 dolara kadar gerilemenin ardından şu sıralarda yüzde 0,17 kayıpla 3296 dolarda civarından işlem görüyor.

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın 'bekle ve gör' yaklaşımı ortasında potansiyel faiz indirimlerine dair ipuçları için günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak son Fed toplantı tutanaklarını yakından takip edecek.

Tastylive'den Ilya Spivak, “Altın fiyatları bu ay artan getiriler ve güçlenen ABD doları karşısında etkileyici bir şekilde iyi dayanıyor. Baskıya direnme yeteneği, altta yatan gücü ve yükseliş eğilimini gösteriyor. Ekonomik veriler için hafif bir hafta, ancak fiyatların haziran ayındaki FOMC toplantısının tutanaklarına nasıl tepki vereceği, Fed ve piyasalar politikası tartışmasında nerede olduğumuzu belirlemeye yardımcı olabilir” dedi.

Analistler, ons altın için destek seviyesi olarak 3275 doları işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde 3247 dolar hedeflenebilir. Yukarıda direnç ise 3320 ve 3338 dolarda izleniyor.