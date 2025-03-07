Ons altın haftanın son gününde yatay seyir izliyor

Trump'ın gümrük vergisi politikalarının yarattığı belirsizlik ortamında Fed üyelerinin martta faiz indirimi olmayacağı değerlendirmeleri, ECB'nin Nisan'da yeni bir faiz indirimi yapmayacağı beklentileri ons altının bugün yatay seyir izlemesinde etkili.

Ons altın şu sıralarda 2910,63 dolardan işlem görüyor.

Nirmal Bang Commodities'in araştırma müdürü Kunal Shah, “Piyasalar ticaret savaşıyla ilgili olarak ileride neler olabileceğine dair yeni tetikleyiciler bekliyor. Bu küçük kâr alımları uzun pozisyonlara yeniden girmek için iyi bir fırsat olacaktır” dedi.

Shah, devam eden ticari gerilimler, enflasyon belirsizliği ve yavaşlayan bir ekonomiye işaret eden zayıf bir doların altın için yükseliş anlamına geldiğini de savundu.

Analistler ons altın için bugün destek seviyesi olarak 2894 doları işaret ediyorlar. Buranın kırılması halinde 2861 dolara doğru bir geri çekilme olabilir. Yukarı hareketlerde ise ilk direnç 2927 dolarda görülüyor. Buranın geçilebilmesi halinde de yükseliş 2956 dolara doğru devam edebilir olarak belirtiliyor.