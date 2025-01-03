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Ons altın, iki haftanın en yüksek seviyesine tırmandı

Fed'in faiz görünümü ve Trump'ın yaklaşan ticaret tarifeleri öncesinde piyasa pozisyonlarını kapatırken, altın güvenli liman alımları ve ABD Hazine getirilerindeki düşüşün etkisiyle iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Haber Merkezi
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Ons altın, iki haftanın en yüksek seviyesine tırmandı
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StoneX analisti Rhona O'Connell, “Haberlerde piyasayı hareketlendirecek bir şey göremiyorum, ancak jeopolitik güçler (uluslararası gerilimler ve seçilmiş Başkan Trump'ın göreve başlamasından önce finansal belirsizlikler) destekleyici” dedi.

Ons altın bu sabah 2665,35 dolara kadar yükseldi ve düne göre yüzde 0,06 artışla 2661,52 dolar seviyesinde işlem gördü.

Yatırımcılar, 2025 yılı faiz oranı görünümünü ölçmek için gelecek haftaki ABD iş ilanları verilerini, ADP istihdam raporunu, Fed'in aralık ayı FOMC toplantı tutanaklarını ve ABD istihdam raporunu bekliyor.

Forex.com piyasa analisti Fawad Razaqzada, “Yılın başındaki düzeltmeler ya da konsolidasyonlar yeni bir ralli için zemin hazırlayabilir. Güçlü ABD doları ve güçlü hisse senedi piyasaları ile karakterize edilen 'Trump ticaretinin' çözülmesi doları zayıflatabilir ve altın fiyatlarını destekleyebilir” dedi ve ons başına 3.000 dolarlık bir altın fiyatı hedefinin uygulanabilir olduğunu sözlerine ekledi.

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