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Ons altın ne zaman 3000 dolar olur? İşte ünlü bankanın tahmini

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ons altının 3000 dolar seviyesine ancak 2026 yılının ikinci çeyreğinde ulaşılmasını beklediğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Ons altın ne zaman 3000 dolar olur? İşte ünlü bankanın tahmini
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ABD'nin büyük bankalarından Goldman Sachs, altın fiyatlarına yönelik yeni tahminlerini açıkladı. Buna göre banka, ons altın fiyatının ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) daha az faiz indirimi beklenmesine bağlı olarak 3000 dolar seviyesine, ancak 2026 yılının ikinci çeyreğinde ulaşılabileceği beklentisini devam ettiriyor.

Bunun yanı sıra Goldman Sachs, merkez bankalarının altın taleplerine yönelik tahminini de revize etti. Buna göre banka, daha önce aylık 38 ton olan merkez bankaları altın talebi tahminini 41 tona çıkardı.

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