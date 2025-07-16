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Ons altın önemli veri sonrası toparlanıyor

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD tüketici fiyatlarının geçen ay arttığını gösteren ekonomik verileri sindirmelerinin ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi.

Haber Merkezi
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Ons altın önemli veri sonrası toparlanıyor
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ABD'dün açıklanan TÜFE verilerinin ardından 3360 dolardan 3320 dolara kadar geri çekilen ons altın, yeniden gösteriliri Trump'ın ticaret politikasının yarattığı belirsizliğe çevirdi.

ABD'nin AB ve Japonya ile ticari ilişkilerinin geleceğine yönelik belirsizlik ons altını bu sabah 3333 doların üzerine taşıdı.

Zaner Metals Başkan Yardımcısı ve kıdemli metal stratejisti Peter Grant, "Bence piyasa gümrük tarifelerine odaklanmaya devam ediyor ve bu da altının desteklenmesini sağlıyor. Mayıs ayının ortasından bu yana devam eden aralıkta yer almamıza rağmen altın üzerinde yükseliş eğilimini sürdürüyorum "dedi.

Analistler ons altın için bugün destek noktalarını 3320 ve 3307 dolar olarak sıralıyorlar. Direnç noktamları ise 3337 ve 3364 dolarda.

Diğer tarafta, spot gümüş Pazartesi günü Eylül 2011'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra dün %0,9 düşüşle ons başına 37,69 dolara geriledi. Bu sabah ise yüzde 0,3 artışla 37,81 dolarda.

Grant. "Gümüş için yukarı yönlü bir sonraki hedefim 41,61 $/ons. Piyasanın herhangi bir gerilemeyi alım fırsatı olarak göreceğini düşünüyorum" dedi.

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