Ons altın, Powell öncesi yükselişte
Altının ons fiyatı, ekonomik veriler ve Fed Başkanı Powell'ın konuşması öncesi, doların da zayıflamasının etkisiyle yukarı yönlü hareket ediyor.
Ons altın, Çin ve ABD'den hafta boyu gelecek veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı konuşma öncesi, doların da zayıflamasının etkisiyle yükseldi.
Spot altın, bugün en yüksek 1930 doları görürken, saat 09.48 itibarıyla yüzde 0,14 yükselişle 1925 dolarda işlem gördü.
Cuma günü Çin'den gelecek satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve ABD'den gelecek çekirdek PCE verilerinin, sarı metalde yön konusunda daha belirleyici olabileceği belirtiliyor.
Fed Başkanı Jerome Powell, yarın TSI 16:30'da Avrupa Merkez Bankası tarafından düzenlenen forumda konuşacak.