Ons altın rekorlar kırmaya devam ediyor

Ons altın, 2526,20 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini gördükten sonra da şu sıralarda düne göre yüzde 0,8 artışla ons başına 2.524,70 dolardan işlem görüyor.

LBMA'dan yapılan açıklamaya göre, Londra'nın altın fiyat göstergesi salı günü sabah açık artırmasında ons başına 2.521,55 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Macquarie'de emtia stratejisi başkanı Marcus Garvey, “Altın, şu anda kurlardan ziyade döviz tarafından yönlendirilse de beklenen çapraz varlık korelasyonları doğrultusunda etkili bir şekilde işlem görüyor. Akış açısından bakıldığında, bunun her şeyden çok Batılı yatırımcı alımlarından kaynaklanması oldukça dikkat çekici” dedi.

Garvey ayrıca, "Altın ETF'lerine girişler hala mütevazı olsa da isteğe bağlı pozisyonlama nispeten uzun ve Powell'ın konuşması öncesinde bazı aşağı yönlü riskler yaratıyor. Bununla birlikte, altın piyasası için hala çok yapıcı bir yapısal zemin var” dedi.

Bu arada, gümrük verilerine göre İsviçre'nin temmuz ayı altın ihracatı, Hindistan ve İngiltere'ye yapılan yüksek arzın Çin'e yapılan sevkiyatlardaki düşüşü dengelemesiyle Nisan ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.