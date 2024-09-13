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Ons altın rekorlar kırmaya devam ediyor

Altın fiyatları, ECB’nin faiz indirimini Fed’in takip edeceği beklentisiyle dünkü yükselişini sürdürüyor. Ons altın rekor seviyelerde işlem görmeye devam ederken, gram altın da onu takip ediyor.

Haber Merkezi
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Ons altın rekorlar kırmaya devam ediyor
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ECB'nin ardından Fed'in de faiz indirimine gideceği beklentileri, 50 baz puanlık bir indirim için güçlü gerekçeler olduğu yorumları ons altına rekorlar kırdırmaya devam ediyor.

Ons altın bu sabah 2570,16 dolar seviyesine kadar yükseldi. Şu sıralarda da düne göre yüzde 0,4 artışla 2569,60 dolar seviyesinde bulunurken, yurt içinde gram altın da 2.800 TL’nin üzerinde işlem görüyor.

KCM Trade baş piyasa analisti Tim Waterer, “Fed'in ilk faiz indiriminin boyutu ne olursa olsun, potansiyel olarak uzun ve sık bir gevşeme döngüsünün eşiğindeyiz ve bu da altın gibi getirisi olmayan varlıklar için iyiye işaret eden bir senaryo” dedi.

Analistler, yukarı harekette karşılaşılabilecek ilk direncin 2590 dolar olabileceğini ifade ederken, aşağıda da desteklerin 2555 ve 2529 dolarda olduğu belirtiliyor.

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