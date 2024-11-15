Ons altın son 3 yılın en kötü haftasını geçirdi

Fed Başkanı Powell'ın dün gece yaptığı açıklamada istikrarlı ekonomik büyüme, güçlü istihdam piyasası ve süregelen enflasyonun faiz oranlarını hızlı bir şekilde düşürme konusunda temkinli olmayı haklı çıkardığını, acele etmeye gerek olmadığını söylemesi de ons altının sert düşüşlere güçlü tepki vermesini engelliyor.

Ons altın 8 Kasım Cuma kapanışından bu yana yüzde 4,4 düştü. Dün gün içinde son 2 ayın en düşük seviyesi olan 2536,89 doları gören ons altın şu sıralarda 2.566,6 dolardan işlem görüyor.

Altın, Trump’ın politikalarını yansıtıyor

Forex.com analisti Fawad Razaqzada, altının zayıflığının Trump yönetiminde 2025 yılında daha kısıtlayıcı bir ABD para politikası beklentilerini yansıttığını söyledi.

City Index kıdemli analisti Matt Simpson da “Powell'ın yorumları yeni yıla girerken altın için kazançları sınırlayabilirken, Başkan Trump için bir başka çalkantılı dönem de güvenli liman akışlarını çekebilir” dedi.

Simpson, önümüzdeki hafta sakin bir ABD takvimi ile altının toparlanabileceğini ve potansiyel olarak 2.600 dolar seviyesini yeniden test edebileceğini söyledi.

Analistler ons altın için bugün destek seviyesi olarak 2.552 doları işaret ederken, buranın altına inilmesi halinde 2.530 doların hedeflenebileceği ve yukarıda direncin de 2.610 dolarda olduğunu belirtiyor.