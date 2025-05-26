Ons altın Trump etkisiyle geriledi: Kazanç potansiyelini koruyor

Altın vadeli işlemleri, Başkan Trump'ın ABD'nin AB'den gelen mallara uygulayacağı gümrük vergisi süresini uzatmasıyla düştü.

Gün içinde 3323,71 dolara kadar gerileyen ons altın, şu sıralarda yüzde 0,83 kayıpla 3330,13 dolar seviyesinde.

Trump pazar günü yaptığı açıklamada AB mallarına yönelik yüzde 50 gümrük vergisini 9 Temmuz'a kadar erteleyeceğini söyleyerek piyasadaki risk algısını iyileştirdi ve güvenli liman talebini düşürdü.

Bununla birlikte, Trump'ın cuma günü blokla görüşmelerin “hiçbir yere gitmediğini” söylemesi ve beklenmedik bir şekilde mallara ek vergi tehdidinde bulunmasının ardından kazanç elde eden değerli metal, haftalık yüzde 3'ün üzerinde yükselişini sürdürüyor.

Swissquote Bank'tan İpek Özkardeskaya, AB'nin bir blok olarak ele alındığında ABD'nin en büyük ticaret ortağı olduğunu ve artan gerilimin risk varlıklarında daha geniş bir satış dalgasını kolayca tetikleyebileceğini söyledi.