Ons altın Trump politikaları konusunda daha fazla netlik bekliyor

Piyasa yön belirlemek için pazartesi günü göreve başlayan ABD Başkanı Trump'ın izleyeceği tarife politikası konusunda daha fazla netlik bekliyor.

Bu bekleyiş çerçevesinde Trump'ın bugün Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nda yapacağı konuşma takip edilmekte.

Exinity Group baş piyasa analisti Han Tan, “Spot fiyatlar teknik olarak aşırı alım koşullarıyla flört ediyor, bu da hafif bir teknik geri çekilmenin zamanı geldiğini gösteriyor. Başkan Trump'ın politikaları enflasyondan korunma ve güvenli limanlara olan talebi artırırsa, altın psikolojik 3.000 dolar seviyesine doğru daha fazla adım atmaya hazırlanıyor” dedi.

Fed 28-29 Ocak'ta istikrarlı ekonomik büyüme ve düşen enflasyon ortamında toplanacak, ancak Trump'ın önerdiği politikalar nedeniyle belirsizlikle karşı karşıya kalması muhtemel.

CME Group'un FedWatch aracına göre, yatırımcılar ABD merkez bankasının gösterge faiz oranını değiştirmeme ihtimalinin yüzde 96 olduğunu düşünüyor.

Yatırımcılar ayrıca cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararını ve gelecek hafta Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını da izleyecek.