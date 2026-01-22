Ons altın üç günlük rallinin ardından dengelendi

Ons altın fiyatları geçtiğimiz 3 günde yaşanan keskin yükselişin ardından bugün yatay seyir izliyor. Erken saatlerde 4772,43 dolara kadar bir düzeltme yaşayan ons altın, şu sıralarda dünkü kapanışın yüzde 0,05 üzerinde 4830 dolar civarında seyrediyor.

Gram altın ise Kapalıçarşı'da düne göre yüzde 0,6 kayıpla 6845,1 TL'den işlem görüyor.

Grönland’a ilişkin gerilimin azalması riskli varlıklara talebi artırırken, ABD’de yakın vadeli faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması da altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Goldman Sachs beklentisini yükseltti

ActivTrades analisti Ricardo Evangelista, risk iştahının geri dönmesinin güvenli liman talebini azalttığını, ABD dolarındaki sınırlı toparlanmanın da altına ek baskı yarattığını söyledi.

Heraeus Precious Metals’ten Henrik Marx ise altında genel eğilimin yukarı olduğunu, kısa vadede 5.000–5.200 dolar aralığının dahi mümkün göründüğünü söyledi.

Goldman Sachs da 2026 sonu için altın fiyatı tahminini 5400 dolar/ons seviyesine çıkardı.

Piyasalar, haftalık işsizlik başvuruları ile Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan PCE verilerini bekliyor.

Diğer metallerde spot gümüş yüzde 1,3 artışla 93,83 dolar, platin yüzde 0,056 yükselişle 2.505,38 dolar seviyesinde işlem görüyor.